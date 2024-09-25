Эндокринолог Сахнова: сбалансированное питание поможет осенью продлить сытость

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Во время похолодания аппетит значительно усиливается, поэтому следует обратить внимание на сбалансированное питание. Чтобы чувствовать себя сытым, важно следить за соотношением макронутриентов в рационе, рассказала эндокринолог Екатерина Сахнова в беседе с Pravda.Ru.

Она посоветовала выстраивать приемы пищи так, чтобы в них были 45–55% углеводов, 20–35% жиров и 10–35% белков. В меню необходимо включить овощи и фрукты, которые помогут контролировать чувство голода и избежать переедания.

Также следует отказаться от газированных напитков, алкоголя и сладостей. Их лучше заменить на более полезные альтернативы: домашние компоты, лимонады или свежие и сушеные фрукты.

Эксперт подчеркнула, что прием пищи на ходу или перед телевизором может привести к увеличению порций, так как мозг не успевает осознать чувство насыщения. Поэтому она рекомендовала принимать пищу в спокойной обстановке и тщательно ее пережевывать.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что переедание может привести к инфаркту, набору лишнего веса и появлению заболеваний вроде диабета. По его словам, при избыточном потреблении пищи в организм поступает много лишних калорий, которые грозят возникновением гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета и подагры.