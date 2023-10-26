Врач предупредил о риске инфаркта из-за переедания

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Переедание может привести к инфаркту, набору лишнего веса и появлению заболеваний вроде диабета. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Переедание способно привести к резкому ухудшению состояния у людей с недостаточностью кровообращения, с выраженным коронарным синдромом, с ишемической болезнью сердца. Можно объесться так, что возрастет нагрузка на сердце и разовьется инфаркт", – предупредил специалист.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Переедание затрудняет дыхание, возникает одышка, сердце начинает частить, давление повышается. Все это при наличии предпосылок повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы.

Кроме того, употребление большого количества пищи за раз увеличивает нагрузку на органы пищеварения. "Переедание тяжело для желудка, печени и поджелудочной железы. Может развиться холецистит, панкреатит, а это довольно серьезная патология, которая рискует закончиться операцией", – говорит Гинзбург.

Вместе с тем при избыточном потреблении пищи в организм поступает много лишних калорий. Это также может привести к различным проблемам со здоровьем. "Переедание грозит избыточной массой тела и развитием всех заболеваний, связанных с этим. Это гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и подагра", – заключил эксперт.

Ранее была названа еда, которая способна вызывать зависимость. В частности, привыкание стимулируют копченая колбаса, фастфуд, газировка, кондитерские изделия и прочая высокоэнергетическая пища. Дело в том, что содержащиеся в этих продуктах сахар, соль, крахмал и глюконат натрия активизируют в теле человека гормоны удовольствия. Он получает легкий наркотический эффект, в результате чего хочет добавки.

