Диетолог назвала продукты, вызывающие сильную зависимость

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Высокоэнергетическая еда (газировка, чипсы, фастфуд, десерты и копченая колбаса) стимулирует привыкание, так как соль, глюконат натрия, крахмал и сахар активизируют гормоны удовольствия. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"Получается легкий наркотический эффект, человеку хочется еще и еще. Газировка, например, раздражает стенки желудка, попадает в кровь и моментально дает человеку энергию", – подчеркнула эксперт.

Диетолог предупредила, что сахар буквально через 20 минут увеличивает уровень глюкозы, а от сладкой воды это случится еще быстрее.

При этом Соломатина добавила, что небольшую эйфорию можно получить и от некоторых натуральных продуктов, например сыра и красного вина.

Ранее сообщалось, что хоть российские производители газированных напитков уверены в безопасности аспартама и других заменителей сахара, медицинские эксперты все равно предупреждают людей об обратном.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов не разделяет мнения об опасности аспартама, так как превысить допустимую суточную норму потребления вещества очень сложно. Однако врачи же призвали контролировать состав газировок, особенно для детей. В частности, врач-диетолог Маргарита Королева предупреждает: употребление большого количества сладких напитков стимулирует распространение патогенной флоры кишечника.

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