Производители газировок в РФ уверены в безвредности сахарозаменителей – СМИ

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Российские производители газированных напитков уверены в безопасности аспартама и других используемых ими заменителей сахара, однако медицинские эксперты предупреждают об обратном. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков заявил, что потребление подсластителей на глобальном уровне значительно ниже допустимой суточной нормы потребления среди населения. Он также отметил, что аспартам хорошо изучен и якобы заявления о его опасности противоречат базе научных доказательств последних десятилетий.

Новиков ранее подтвердил, что отечественные производители безалкогольных напитков сокращают количество сахара в выпускаемых продуктах, при этом чаще начинают использовать подсластители. Причиной тому послужил новый акциз на сахаросодержащие напитки – его размер составил 7 рублей за литр.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов также не разделяет мнения об опасности аспартама, так как превысить допустимую суточную норму потребления вещества очень сложно.

"Если вес человека – 50 килограммов, его критическая норма аспартама – 2 грамма, для этого необходимо за раз выпить больше 10 банок газировки с добавкой", – заявил он.

Однако медики призвали контролировать состав продуктов, особенно для детей, ведь именно они являются крупной группой потребителей газировки.

В частности, врач-диетолог Маргарита Королева предупреждает: употребление большого количества сладких напитков стимулирует распространение патогенной флоры кишечника. Также формируется зависимость от сладкого вкуса, так как аспартам в 200 раз слаще сахара.

Замдиректора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова также призвала оградить детей от подсластителей и в целом сокращать потребление сахара.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность аспартама.

Летом 2023 года Всемирная организация здравоохранения по изучению рака объявила аспартам возможным канцерогеном, то есть веществом, которое может вызывать рак. Однако она оставила без изменения порог его безопасного применения – до 40 миллиграммов в сутки на 1 килограмм массы тела.

В ВОЗ признали популярный подсластитель аспартам канцерогеном