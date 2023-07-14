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14 июля, 21:15

Общество

ВОЗ признала подсластитель аспартам канцерогеном

ВОЗ признала подсластитель аспартам канцерогеном

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Популярный подсластитель аспартам может быть канцерогеном. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения. Аспартам содержится в газировке, жвачке, зубной пасте и средствах от кашля.

В среднем человек потребляет около 5 миллиграммов подсластителя в сутки. Опасно ли это количество? Может ли аспартам спровоцировать рак? Есть ли сахарозаменители, которые не вредят здоровью человека? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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