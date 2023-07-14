ВОЗ признала подсластитель аспартам канцерогеном

Популярный подсластитель аспартам может быть канцерогеном. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения. Аспартам содержится в газировке, жвачке, зубной пасте и средствах от кашля.

В среднем человек потребляет около 5 миллиграммов подсластителя в сутки. Опасно ли это количество? Может ли аспартам спровоцировать рак? Есть ли сахарозаменители, которые не вредят здоровью человека? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

