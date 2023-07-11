Шесть европейских стран сообщили ВОЗ о вспышке эховируса-11 среди новорожденных – СМИ

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Рост случаев заражения эховирусом-11(Э-11) новорожденных зафиксирован в Великобритании, Испании, Италии, Франции, Хорватии и Швеции. Об этом страны сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает La Razón.

Как замечает газета, Франция в мае проинформировала ВОЗ об увеличении случаев тяжелой формы сепсиса у новорожденных, вызванного заражением Э-11. Из-за этого семь детей скончались, двое находились в тяжелом состоянии. С июня случаи заражения выявлялись в других странах Европы.

По информации ВОЗ, с 2016 по 2021 год доля случаев заражения Э-11 среди младенцев составляла 6,2%, по сравнению с другими случаями инфицирования. В 2022 году она увеличилась до 55%. Подобный рост заболеваемости и осложнений среди новорожденных являются нетипичными.

Отмечается, что организация посчитала угрозу для здоровья населения низкой, но рекомендовала пострадавшим странам сообщать о новых случаях заражений. Врачам же ВОЗ поручила проводить тестирование на энтеровирусы, соблюдая при сборе образцов все меры предосторожности.

В издании объяснили, что Э-11 относится к группе энтеровирусов, которые вызывают различные инфекционные заболевания. Эпидемии энтеровируса случаются каждый год. Чаще всего заболевание проходит в легкой форме, но у младенцев – в более тяжелой. У них оно может привести к мультисистемному воспалительному синдрому, острому вирусному гепатиту, сепсису, менингиту и нарушению свертываемости крови.

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