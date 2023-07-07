Профессор назвала вспышку менингококка в Екатеринбурге крупнейшей за десятилетия

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Вспышка менингококка в Екатеринбурге является масштабной для России, она может стать первой после перерыва с 1995 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, ведущего сотрудника Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Наталью Костюкову.

"Десять заболевших – это очень большая вспышка, и она может иметь большие последствия, потому что с 1995 года в России вообще не было вспышек менингококка. До этого был большой занос инфекции в СССР 1968 году. Его привезли вьетнамцы, которые заразились менингококком в Китае, были сотни заболевших", – уточнила она.

По ее словам, РФ не могла избавиться от заноса вплоть до 1996 года. При этом для заражения этим недугом нужен тесный контакт. Проще всего заразиться менингококком через поцелуй, уточнила специалист. При рукопожатии передача маловероятна, заключила Костюкова.

Между тем главный внештатный специалист по инфекционным болезням Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров рассказал, что менингококковая инфекция не может спровоцировать пандемию.

"Но повышение и понижение заболеваемости возможно. Эта инфекция передается воздушно-капельным путем при тесном контакте человека с человеком в замкнутом пространстве", – передает его слова телеграм-канал ФМБА.

Он отметил, что медики хорошо лечат от такого недуга, так как он относится к бактериозам, против которых разработаны сильнодействующие антибиотики. Однако, продолжил Никифоров, на фоне этой инфекции бывают неблагоприятные исходы, когда возбудитель оказывается очень агрессивным или пациент имеет "какие-то неполадки с иммунитетом". Эксперт подчеркнул, что вирус не передается через предметы окружающей среды.



Ранее Роспотребнадзор выявил случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. 6 июля сообщалось о смерти одного из заболевших. Позднее умер еще один человек.

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку. В Сысертскую ЦРБ госпитализировали шесть сотрудников Ozon.

Позже количество случаев менингококковой инфекции достигло восьми. Два из них закончились летальным исходом.

На этом фоне Роспотребнадзор порекомендовал гражданам привиться против менингококковой инфекции.

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми