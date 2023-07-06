Свыше 460 человек вакцинировались после случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге

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Маркетплейс Ozon начал дезинфекцию на складе в Екатеринбурге, где зафиксировали случаи заболевания менингококковой инфекцией, а также организовал вакцинацию сотрудников. Прививки сделали уже свыше 460 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Проводим регулярные медицинские осмотры сотрудников на складе, если есть признаки простуды, к работе не допускаем. Провели дезинфекцию, ввели масочный режим, каждый час обрабатываем поверхности антисептиком", – отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что Ozon находится на связи с Роспотребнадзором, а также соблюдает все предписания ведомства. Склад в Кольцово продолжает осуществлять деятельность со всеми мерами предосторожности.

На этом фоне в пресс-службе подчеркнули, что получать заказы с Ozon безопасно. По данным компании, менингит передается воздушно-капельным от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности.

Накануне Роспотребнадзор зафиксировал случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. 6 июля стало известно о смерти одного из заболевших. Позднее скончался еще один человек.

На этом фоне Следственный комитет по Свердловской области начал проверку. В Сысертскую ЦРБ госпитализировали шесть сотрудников Ozon. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Впоследствии число случаев заражения менингококковой инфекцией выросло до восьми. Два из них закончились летальным исходом, заявили Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге