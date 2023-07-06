Иммунолог рассказал о симптомах менингококковой инфекции

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При заражении менингококковой инфекцией у человека может наблюдаться высокая температура, тошнота, рвота, головная боль и нарушение сгибания шеи. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в Екатеринбурге у сотрудников распределительного центра Ozon были выявлены случаи менингококковой инфекции. В Минздраве Свердловской области сообщили, что среди заразившихся два человека скончались. По факту их смерти региональные следователи начали проверку.

По словам Крючкова, болезнь сопровождается выраженной интоксикацией.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если говорить конкретно о менингите, менингоэнцефалите, то, как правило, он всегда сопровождается выраженной интоксикацией. Это высокая температура, тошнота, рвота, тяжелые головные боли. Это нарушение сгибания шеи. И плюс еще там ряд мышц-разгибателей тоже задействуется, за счет чего человек занимает характерную позу, которая менее болезненна для него.

Также у заболевших часто бывает нарушение сознания, может наблюдаться интенсивная реакция на световые и звуковые раздражители. По словам эксперта, несмотря на то что менингококковая инфекция считается заболеванием с высоким процентом летальности, в ряде случаев его удается вылечить. Но практически у всех, кто перенес менингит и менингоэнцефалит, остаются стойкие неврологические нарушения на протяжении всей жизни, подчеркнул Крючков.

"Неврологические нарушения у переболевших менингитом могут быть самые разные в зависимости от того, какое поражение произошло и каким образом организм это купировал", – говорит иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если несвоевременно начать лечение, человек, может, и не умрет. Но есть риск, что у него останется тяжелое инвалидизирующее нарушение. Это вообще часто бывает у тех, кто перенес менингит. Поэтому очень важно не допускать его развития или при ранних симптомах начать мощное правильное лечение.

Крючков добавил, что заболевание практически не развивается у тех, кто прошел своевременную вакцинацию от менингококковой инфекции.

Ранее в Минздраве РФ объяснили, какие правила помогут не заразиться менингококковой инфекцией. В частности, рекомендуется избегать мест скопления людей и контакта с теми, у кого наблюдаются симптомы заболевания дыхательных путей. Помимо этого, нужно часто мыть руки, особенно перед принятием пищи. Однако самая эффективная мера – вакцинация, подчеркнули в ведомстве.

