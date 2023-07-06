19:13Общество
Иммунолог рассказал о симптомах менингококковой инфекции
Фото: depositphotos/ia__64
При заражении менингококковой инфекцией у человека может наблюдаться высокая температура, тошнота, рвота, головная боль и нарушение сгибания шеи. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее в Екатеринбурге у сотрудников распределительного центра Ozon были выявлены случаи менингококковой инфекции. В Минздраве Свердловской области сообщили, что среди заразившихся два человека скончались. По факту их смерти региональные следователи начали проверку.
По словам Крючкова, болезнь сопровождается выраженной интоксикацией.
Также у заболевших часто бывает нарушение сознания, может наблюдаться интенсивная реакция на световые и звуковые раздражители. По словам эксперта, несмотря на то что менингококковая инфекция считается заболеванием с высоким процентом летальности, в ряде случаев его удается вылечить. Но практически у всех, кто перенес менингит и менингоэнцефалит, остаются стойкие неврологические нарушения на протяжении всей жизни, подчеркнул Крючков.
"Неврологические нарушения у переболевших менингитом могут быть самые разные в зависимости от того, какое поражение произошло и каким образом организм это купировал", – говорит иммунолог.
Крючков добавил, что заболевание практически не развивается у тех, кто прошел своевременную вакцинацию от менингококковой инфекции.
Ранее в Минздраве РФ объяснили, какие правила помогут не заразиться менингококковой инфекцией. В частности, рекомендуется избегать мест скопления людей и контакта с теми, у кого наблюдаются симптомы заболевания дыхательных путей. Помимо этого, нужно часто мыть руки, особенно перед принятием пищи. Однако самая эффективная мера – вакцинация, подчеркнули в ведомстве.
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