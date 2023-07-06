Следователи начали проверку по факту гибели двух зараженных менингококком сотрудников Ozon

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи начали проверку после смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК по Свердловской области.

"По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова территориальными следственными органами СК России организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух указанных случаев", – уточняется в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что будут установлены точные причины смерти граждан и все обстоятельства. Там также добавили, что ситуация контролируется региональными органами здравоохранения и Роспотребнадзором. Специалисты проводят все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия.

В настоящее время в Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon, уточнил Минздрав Свердловской области в своем телеграм-канале. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Накануне Роспотребнадзор выявил несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Ведомство усилило дезинфекцию помещений, организовало медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных. Поводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. В настоящее время вакцинированы свыше 60 человек.

6 июля стало известно о смерти одного из заболевших сотрудников. При этом отмечалось, что возможные данные о смерти именно от инфекционного заболевания еще не подтверждены.

Позднее скончался еще один человек. Причина его смерти выясняется.

Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге