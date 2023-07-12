Диетолог назвала скрытую опасность сахарозаменителей

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Заменители сахара не могут быть полностью безопасными, так как они являются синтетическими веществами, разгружающими поджелудочную железу, но нагружающими другие органы. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, сообщает "Вечерняя Москва".

"Организм человека устроен так, что он воспринимает природные сахара, а не синтетические. Оттуда в совокупности с сахаром мы получаем и клетчатку. Именно она не позволяет сахару быстро попадать в кровь и нагружать поджелудочную железу", – пояснила эксперт.

Диетолог выделила натуральные заменители сахара – стевию, сироп топинамбура и мед.

По словам эксперта, стевия поднимает уровень сахара в крови. Кроме того, она имеет специфический вкус. При употреблении ее в качестве добавки в выпечку ее вкус становится нейтральным и почти не ощущается.

Дюваль считает, что сироп топинамбура является самым полезным сахарозаменителем, так как он не повышает уровень сахара и оздоровительно влияет на поджелудочную железу. Помимо этого, сироп служит питательным элементом для микрофлоры и обогащен витаминами.

Врач отметила, что многие предпочитают мед, однако он является тем же самым сахаром. Кроме того, по химическому составу мед содержит мало полезных веществ. Она считает, что его целебные свойства сильно преувеличены. Однако Дюваль сказала, что мед обладает антисептическим свойством, когда не подвергается термической обработке. При добавлении его в чай полезные свойства нейтрализуются.

По мнению диетолога, любой сахарозаменитель и просто сахар полезен при употреблении в меру. Она посоветовала соблюдать рекомендации по употреблению, указанные на упаковке.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал корицу и ваниль безопасными альтернативами сахару. Они помогают обмануть мозг, поскольку их запахи ассоциируются у него с выпечкой.

Мясников также указал на другое преимущество корицы и ванили. Так, они не являются сахарозаменителями, а значит, не повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.



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