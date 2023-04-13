Доктор Мясников назвал безопасные замены сахару

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал корицу и ваниль безопасными альтернативами сахару. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист привел результаты исследования британского диабетического сообщества, из которого следует, что перечисленные пряности снижают тягу к сладкому. По его словам, они помогают обмануть мозг, поскольку их запахи ассоциируются у него с выпечкой.

Мясников также указал на другое преимущество корицы и ванили. Так, они не являются сахарозаменителями, а значит не повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что полный отказ от сладкого может продлить жизнь на 10–15 лет. Он объяснил, что проблема сахара заключается в том, что он нарушает обмен веществ, способствуя развитию возрастных болезней.



"Доктор 24": отказ от сахара

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