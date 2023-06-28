Врачи назвали продукты, от которых появляется жир на животе

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Белый хлеб, ягоды, газировка, пиво и капучино с обезжиренным молоком могут привести к быстрому набору веса и появлению жировой складки вокруг талии, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она отметила, что многие люди предпочитают пить кофе, но сам напиток не влияет на фигуру так, как то, что в него добавляют. Например, если человек решит выпить американо или эспрессо, то они не сильно отразятся на фигуре, а вот в одной порции капучино с обезжиренным молоком без сахара содержится 50 калорий.

Если такие напитки человек будет употреблять каждый день, то в скором времени, примерно через один-два месяца, он увидит жировой валик вокруг талии, рассказала Павлова.

Жир на животе также может появиться из-за ягод, так как они приводят к повышенному газообразованию, отметила врач.

Хирург-уролог и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что употребление сладких газированных напитков или пива также может привести к появлению проблем, связанных с фигурой.

По его словам, людям стоит внимательнее относиться к употреблению белого хлеба. Даже несколько кусков может привести к появлению жировых отложений в районе живота, подчеркнул врач.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявлял, что правильное дробное питание, ограничение калорийности и физические нагрузки помогут избавиться от жира на животе.

По его словам, человеку необходимо питаться около трех-четырех раз в день, можно поставить и пятиразовое питание. Из рациона стоит исключить простые углеводы, животные жиры и вредные продукты, например полуфабрикаты и фастфуд, отметил он.

Не стоит также забывать о физической активности и различных процедурах, которые будут помогать в сжигании жира, подчеркнул нутрициолог.



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