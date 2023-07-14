14 июля, 16:15Шоу-бизнес
СК потребовал изменить блогерам Чекалиным меру пресечения на домашний арест
Следственный комитет попросил суд ужесточить меру пресечения супругам Чекалиным и назначить им домашний арест. Популярного блогера Лерчек обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и отмывании денег.
Ранее семье Чекалиных назначили меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий. Например, им нельзя было пользоваться интернетом. Однако, по данным следователей, обвиняемые обходили запреты и продолжали общаться со свидетелями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.