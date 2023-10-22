Похудение при ожирении: самые опасные ошибки новичков

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, с чего нужно начинать тренировки людям с сильным избытком веса тела.



Ожирение – глобальная проблема. По всему миру миллионы людей носят на себе лишние килограммы, в том числе дети и подростки. И эта тенденция только усугубляется.

Именно поэтому избыток веса тела давно признан заболеванием, характерной особенностью которого является развитие других, более острых патологий. Например, гипертонии, сахарного диабета, а также ожирения печени, задержки дыхания во сне (апноэ). Кроме того, существенно повышаются риски развития острых состояний, таких как инфаркт или инсульт. А еще лишний вес провоцирует развитие проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Поэтому возникает вполне логичный вопрос: а как начинать худеть людям с избытком веса тела, чтобы не навредить здоровью и сохранить мотивацию?

Несколько лет назад я был ведущим одного реалити-шоу, где худели семейные пары. Перед героями проекта стояла задача: за три месяца постройнеть ровно на столько килограммов, сколько они весили в день своей свадьбы. Для кого-то это было 5–10 килограммов, а для кого-то – больше 30.

И вот на экранах телевизоров перед зрителями герои каждый божий день тренируются в зале, выполняют кардиотренировки, а также сильно меняют режим питания. С точки зрения шоу выглядит эффектно и динамично, но можно ли на самом деле так худеть?

В большинстве случаев – нет. Но здесь важно понимать, что в программе работает одновременно целая команда специалистов, включая врачей, диетологов и тренеров, которые контролируют состояние здоровья героев на всех этапах съемок, а риски за здоровье героев берет на себя продакшен.

В реальной жизни так быстро худеть действительно нельзя. Поэтому давайте разберем механизмы снижения веса по порядку.

Чекап

Как я сказал выше, избыток веса тела – это не только эстетическая проблема. И если вы понимаете, что носите на себе как минимум больше 10 лишних килограммов, то вам нужно к врачам.

Первое, что необходимо сделать, – это сдать анализы "на сахар", чтобы исключить проблемы со стороны поджелудочной железы (возможное развитие диабета или его наличие). От этого сразу будет зависеть ваше питание и вид тренировок. Также необходимо посетить эндокринолога, так как часто на увеличение веса тела влияют гормональные проблемы. Более того, важно посетить кардиолога, так как ожирение сильно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Посетите ортопеда, ведь лишний вес – это постоянная нагрузка на суставы и позвоночник, а значит, у вас также могут быть ограничения по нагрузкам.

К слову, еще одной проблемой лишнего веса может быть варикозное расширение вен, так что консультация флеболога тоже необходима – врач пропишет вам специальное компрессионное белье для тренировок.

Согласен, нужно пройти достаточно большое количество специалистов, но это нужно для того, чтобы тренировки были действительно полезными и эффективными (и чтобы вы знали, в чем у вас ограничения).

Питание

Еда, безусловно, является краеугольным камнем для всех желающих похудеть. Основная проблема – психологическая зависимость от приема пищи. Связана она с выработкой так называемого гормона удовольствия, который синтезирует наш мозг в ответ на попадание глюкозы в кровь. Именно поэтому большинство людей с лишним весом в первую очередь любят сладкое. Это же относится к алкоголю и к другим богатым углеводами продуктам, которые вызывают развитие зависимости.

Другими словами, чтобы начать худеть, человеку нужно осознать, что он ест не потому, что голоден, а потому, что у него есть зависимость. Именно по этой причине во многих странах ожирение лечат психотерапевты, а не диетологи. На самом деле, просто достаточно осознать проблему именно с точки зрения психологии, чтобы проявить силу воли и начать постепенно менять свой режим питания. Как правило, люди с ожирением обращают на это внимание, когда уже начались серьезные проблемы со здоровьем, так что лучше до этого не доводить.

Тренировки

А вот к тренировкам нужно подходить максимально корректно. Во-первых, первые две-три недели они не должны быть продолжительными – достаточно два-три занятия по полчаса.

Здесь многое зависит от уровня ожирения, возраста, пола, а также наличия возможных противопоказаний, о которых человек мог узнать после прохождения врачей. В любом случае основой для страдающего лишним весом будут кардиотренировки, задача которых – укреплять сердечно-сосудистую систему. Кроме того, такие занятия направлены на снижение жировой массы тела, так как именно во время кардио (их еще называют аэробными) организм использует подкожный жир как источник энергии для работающих мышц. Здесь я категорически не рекомендую посещать групповые уроки, так как интенсивность таких тренировок сложновата даже для новичков, а тренеру чисто физически сложно контролировать всех занимающихся. Более того, в ряде групповых программ есть десятки потенциально опасных упражнений для суставов и позвоночника. Поэтому либо человек посещает кардиозону (причем лучше заниматься на вело- или эллиптических тренажерах), либо – и это оптимальный вариант – покупает абонемент в бассейн.

Вообще вода – лучшая среда для людей с избытком веса тела. В воде снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, работает вся мускулатура, а также корректно нагружается сердечно-сосудистая система. Причем если в бассейне есть занятия аквааэробикой, то я настоятельно рекомендую посещать именно их.

Кстати, еще одним плюсом занятий в воде является психологический комфорт. Ведь не секрет, что многие люди с ожирением стесняются своего тела, именно поэтому они неохотно посещают тренажерный зал или кардиозону. В воде же проще расслабиться, что способствует регулярному посещению занятий.

Помните: ожирение – это болезнь, которая сказывается не только на качестве жизни, но и на ее продолжительности. Согласитесь, здесь есть, о чем подумать и ради чего начать худеть.