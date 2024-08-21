Эндокринолог Павлова: телевизор повышает риск деменции

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Привычка долго смотреть телевизор может увеличить риск развития деменции. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.

На это занятие не следует тратить больше 1–3 часов в день, добавила она. Просмотр ТВ больше пяти часов считается вредным для организма, подчеркнула эксперт.

"Цифры взяты не с потолка, а из нового исследования. Анализ данных более 400 тысяч человек показал, что у тех людей, которые смотрели телевизор более пяти часов в день, риск развития деменции был на 44% выше по сравнению с теми, кто уделял ТВ не больше часа", – уточнила она.

Кроме того, если человек проводит много времени перед телевизором, у него повышается риск инсульта и развития болезни Паркинсона, предупредила Павлова.

Ученые пришли к выводу, что после длительного пребывания перед телевизором уменьшается объем серого вещества и размер центров памяти, рассказала эндокринолог. Это происходит из-за малоподвижного образа жизни, пояснила она.

Также, по ее словам, любители ТВ могут быть предрасположены к ожирению, поскольку за просмотром можно легко допустить переедание.

Павлова рекомендовала меньше смотреть телевизор, а также сократить время использования телефона. Она напомнила о важности физической нагрузки. Упражнения можно даже совмещать с просмотром, резюмировала она.

Ранее психиатр Юлия Глухова предупредила, что злоупотребление соцсетями и интернетом вызывает у человека зависимость, что приводит к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона.

Врач подчеркнула, что особенно негативное влияние ощущают дети и подростки. Начинается все со снижения успеваемости у школьников, которые вместо уроков проводят много времени за компьютером.

