Врач Михалева: отказ от завтрака может грозить склонным к перееданию людям ожирением

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Отказ от завтрака может грозить склонным к перееданию людям ожирением и диабетом второго типа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога Оксану Михалеву.

По ее словам, люди, пропускающие первый прием пищи, часто переедают вечером, поскольку в течение дня они не смогли добрать нужное количество калорий или определенных нутриентов. Поэтому врач рекомендует людям, которые сталкиваются с подобной проблемой, соблюдать режим питания, подразумевающий полноценный завтрак, обед и ужин.

Также, по словам Михалевой, существуют рекомендации по двухразовому питанию. При таком режиме человек питается только два раза в день, однако компенсирует потребность в калориях и нутриентах. Однако подобный вариант подойдет лишь тем, у кого нет проблем с перееданием, подчеркнула специалист.

"Это можно сравнить с вариантом интервального питания или "методом пищевых окон". Человек питается в течение 8–12 часов, при этом он может в это время уложить 2 или 3 приема пищи. Если он пропускает завтрак, но первый полноценный прием пищи у него происходит в 11–12 часов, который содержит достаточное количество полезных веществ, а следующий прием пищи у него будет в 18 часов вечера и еще перекус, то этого может быть вполне достаточно", – подчеркнула специалист.

Кроме того, человек может не позавтракать, если, например он плотно поел в вечернее время. Тогда к утру он просто не успевает проголодаться, поэтому у него нет потребности в завтраке. Но такой вариант, по мнению врача, может привести к замкнутому кругу вечернего переедания и последующего отсутствия аппетита утром.

"Поэтому, конечно, завтрак пропускать не нужно. Но можно, если вы здоровы и вам комфортно принимать поздний завтрак или вообще пропускать завтрак. Например, если вы приезжаете на работу и принимаете первый полноценный прием пищи, который не приводит вас к срывам на переедание, дефициту энергии и к развитию дефицита в разных нутриентах, то это тоже вполне возможный вариант", – заключила Михалева.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что манная и овсяная каши – одни из самых полезных блюд для завтрака: первая насыщена витамином Е и богата сложными углеводами, которые дают энергию, вторая содержит пищевые волокна, улучшает состояние микрофлоры и приводит в норму обмен холестерина. В перечень полезных каш диетолог также включила гречневую. Она богата пищевыми волокнами и содержит почти все витамины группы B и омега-3 жирные кислоты.