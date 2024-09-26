Врач Дианова назвала худшую кашу для завтрака

26 сентября, 15:33Общество
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Манную кашу не стоит есть на завтрак, потому что она имеет высокий гликемический индекс, содержит мало полезных веществ и насыщает совсем ненадолго. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По ее словам манная каша – рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку.
Помимо прочего, манка имеет низкую питательную ценность. В ней гораздо меньше белка, витаминов и микроэлементов по сравнению с остальными крупами, отметила Дианова.
В разы полезнее употреблять на завтрак овсяную кашу – она содержит сложные углеводы и клетчатку, поэтому надолго насыщает.
"В овсе большое количество растительного белка, который мы недополучаем. Помимо этого, еще много сложных углеводов, клетчатки, которая разбухает, дает чувство сытости и помогает в профилактике запоров и рака кишечника", – рассказала гастроэнтеролог.
Кроме того, овсяная каша помогает бороться с жировым гепатозом, поскольку содержит аминокислоту метионин. Специалист посоветовала есть такую кашу раз в неделю. Можно чередовать ее с яйцами, омлетом, сырниками и блинчиками с творогом.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой завтрак поможет получить заряд бодрости. Специалист посоветовал съесть утром овсяную или гречневую кашу, в которой много сложных углеводов, а также выпить чай с лимоном или кофе с ломтиком горького шоколада. Кофеин обладает стимулирующим действием и поможет быстрее проснуться.