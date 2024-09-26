Врач Дианова назвала худшую кашу для завтрака

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Манную кашу не стоит есть на завтрак, потому что она имеет высокий гликемический индекс, содержит мало полезных веществ и насыщает совсем ненадолго. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам манная каша – рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Это та же самая пшеница, просто в более легкоусвояемой форме. Она очень быстро всасывается, повышает уровень глюкозы и примерно через час опять дает чувство голода. Поэтому начинать с нее день не стоит.

Помимо прочего, манка имеет низкую питательную ценность. В ней гораздо меньше белка, витаминов и микроэлементов по сравнению с остальными крупами, отметила Дианова.

В разы полезнее употреблять на завтрак овсяную кашу – она содержит сложные углеводы и клетчатку, поэтому надолго насыщает.

"В овсе большое количество растительного белка, который мы недополучаем. Помимо этого, еще много сложных углеводов, клетчатки, которая разбухает, дает чувство сытости и помогает в профилактике запоров и рака кишечника", – рассказала гастроэнтеролог.

Кроме того, овсяная каша помогает бороться с жировым гепатозом, поскольку содержит аминокислоту метионин. Специалист посоветовала есть такую кашу раз в неделю. Можно чередовать ее с яйцами, омлетом, сырниками и блинчиками с творогом.



Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Важно соблюдать "правило тарелки". У нас принято положить огромную порцию – 300 или 400 граммов каши с маслом и все. Так делать нельзя. Для детей и женщин достаточно 150 граммов каши, для мужчин можно 200–250 в зависимости от веса и комплекции. Обязательно добавить белок – сыр, яйцо, орехи, и клетчатку – банан, сухофрукты или замороженные ягоды. Такой завтрак будет наиболее полезным.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой завтрак поможет получить заряд бодрости. Специалист посоветовал съесть утром овсяную или гречневую кашу, в которой много сложных углеводов, а также выпить чай с лимоном или кофе с ломтиком горького шоколада. Кофеин обладает стимулирующим действием и поможет быстрее проснуться.

