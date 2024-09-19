Врач Кашух: "быстрая" еда может привести к ожирению и развитию заболеваний

Фото: 123RF/khamidulin

"Синдром чая с бутербродом", когда человек вместо полноценного приема пищи перекусывает бутербродом, печеньем, крекерами или другой "быстрой" едой с чаем или кофе, может привести к ожирению. Об этом рассказала врач Екатерина Кашух в беседе с "Газетой.ру".

По словам эксперта, при таких перекусах организм не получает необходимые витамины и минералы, это может вызвать анемию, нарушение обмена веществ, ослабление иммунитета. Человек будет быстрее уставать, хуже учиться или работать, чаще болеть. Также повышается вероятность скрытых воспалительных процессов и риск развития хронических заболеваний, включая онкологические, добавила она.

Врач заявила, что перекусы также вредны для здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Как правило, они состоят преимущественно из простых углеводов и жиров и практически не содержат клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника. Особенно нежелательно заменять ими полноценный прием пищи.

"Недостаток клетчатки может привести к запору, дисбиозу и другим проблемам с пищеварительным трактом. Со временем повышается риск хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта – изжоги, гастрита, синдрома раздраженного кишечника", – добавила эксперт.

Помимо этого, привычка перекусывать бутербродами с чаем может привести к ухудшению физической формы и ожирению. Дело в том, что такие снеки часто содержат скрытые калории, большое количество насыщенных жиров и быстрых углеводов.

Насыщение от таких продуктов не длится долго, поэтому человек переедает. Также зачастую подобные перекусы не учитываются при подсчете калорий. Со временем это может увеличить риск ожирения, сахарного диабета 2-го типа и атеросклероза, отметила специалист.

Так, если перекус состоит преимущественно из быстрых углеводов, это может вызвать резкое повышение уровня глюкозы в крови, за которым следует столь же резкое его снижение. Это приводит к ощущению усталости, раздражительности и уменьшению работоспособности вскоре после приема пищи. Постоянные скачки уровня сахара могут со временем стать причиной инсулинорезистентности, что увеличивает риск развития диабета 2-го типа, сообщила Кашух.

Чтобы избавиться от привычки перекусывать, она порекомендовала наладить основные приемы пищи. Завтрак, обед и ужин должны проходить примерно в одно и то же время и содержать достаточное количество калорий и питательных веществ. Необходимо включать в рацион овощи, зелень, белковую пищу, сложные углеводы и полиненасыщенные жирные кислоты. Если рацион будет полноценным и разнообразным, а калорийность соответствовать реальным потребностям организма, то необходимость в перекусах пропадет.

В условиях высокой загруженности, когда сложно выделить время на полноценный прием пищи, важно заранее продумать более здоровые варианты перекусов. Например, использовать зерновой хлеб вместо пшеничного, а колбасу или сыр заменить на запеченное мясо или овощи, подчеркнула специалист.

Ранее Кашух рассказала, почему осенью обостряются заболевания ЖКТ. Она отметила, что в этот сезон из-за распространения ОРВИ активируются воспалительные процессы в организме, которые могут усугубить хронические заболевания ЖКТ, такие как гастрит и синдром раздраженного кишечника. Осенью люди часто сталкиваются со стрессом, связанным с изменениями погоды, началом учебного года и необходимостью адаптации после отпуска. Эти факторы могут усилить стресс и депрессию, а они, в свою очередь, способны обострить симптомы синдрома раздраженного кишечника.