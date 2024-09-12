Врач рассказала, почему осенью обостряются заболевания ЖКТ

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На фоне сезонных вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугубить хронические воспалительные заболевания ЖКТ, гастрит и синдром раздраженного кишечника, рассказала врач-гастроэнтеролог и эксперт медицинской лаборатории Екатерина Кашух в беседе с RT

По словам специалиста, осенью люди чаще испытывают стресс, связанный с изменением погодных условий, началом учебного года и адаптацией после отпуска. Стресс и депрессия могут усилить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Кашух отметила, что осенью люди часто выбирают более тяжелую пищу, а также меньше двигаться, что может негативно сказаться на работе ЖКТ.

Кроме того, специалист развеяла миф о том, что осенью обостряется язвенная болезнь. Статистически это не всегда верно. Исследования показывают, что заболевание активно в течение всего года, а некоторые данные указывают на то, что обострений осенью меньше, чем зимой или весной, уточнила она.

В свою очередь, американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что ключевыми симптомами рака кишечника являются ректальные кровотечения, диарея, боли в животе и железодефицитная анемия. Об этом сообщает "360" со ссылкой на портал The Mirror.

В ходе исследования, проведенного учеными из Медицинской школы Вашингтонского университета, был составлен список из четырех основных симптомов, которые чаще всего наблюдались у пациентов за несколько лет до постановки диагноза рака кишечника. Для этого были проанализированы медицинские данные более 5 тысяч человек.

"Четыре ключевых симптома проявляются в период от трех месяцев до двух лет до постановки рака кишечника. Это боли в животе, ректальные кровотечения, диарея и железодефицитная анемия", – заявили ученые.

Они также добавили, что регулярная боль в животе может указывать на проблемы с ЖКТ. Одним из наиболее тревожных симптомов медики назвали длительное расстройство стула с примесью крови.

Между тем эксперты рассказали, что употребление ядовитых грибов может привести к проблемам с ЖКТ. В список опасных грибов вошли белая поганка, строчок обыкновенный, галерина окаймленная и мицена нескольких видов. Специалисты обратили внимание, что большая часть ядовитых грибов может маскироваться под съедобные.