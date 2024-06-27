Диетолог Ливанцова: причиной депрессии могут быть проблемы с микробиотой

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Психические нарушения могут возникать из-за проблем с микрофлорой кишечника, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, научный сотрудник Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Елена Ливанцова.

По ее словам, головной мозг и кишечник связаны на уровне центральной нервной системы (ЦНС). Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) взаимодействует с ЦНС через блуждающий нерв.

"Если образно представить, то он проходит огромный путь от ЦНС через различные органы грудной клетки, легкие, сердце и спускается вниз – в сторону кишечника. По сути, это "фуникулер", который доставляет информацию в обе стороны. Плохо кишечнику – плохо и нервной системе", – прокомментировала врач.

Ливанцова уточнила, что микробиота кишечника "отвечает" за производство гормона, влияющего на настроение. Благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина, который является одним из гормонов радости. Если есть нарушения со стороны микробиоты, то возникают перебои с выработкой серотонина, соответственно. Так, сигналы подаются в головной мозг и возникают депрессивные состояния.

По словам врача, еще одной причиной психических расстройств может быть дефицит витаминов, обеспечивающих нормальную работу нервной системы. Недостаток витамина D, магния, цинка, селена и дисбаланс железа в организме может стать причиной сбоев уже в работе микробиоты.

Ливанцова порекомендовала придерживаться диеты и есть не менее 400 граммов овощей и фруктов каждый день. Согласно выводам ученых, каждые 100 граммов овощей и фруктов, употребляемых ежедневно, снижают риск депрессии на 5%.

Ранее ученые из Исфаханского технологического университета в Иране выявили, что употребление ряда продуктов может привести к развитию депрессии и тревожности. Среди них – картофель, очищенные злаки и позиции с высоким содержанием сахара, в том числе фруктовые соки.