Названы продукты, способствующие развитию депрессии

Фото: 123RF/derketta776

Употребление ряда продуктов может привести к развитию депрессии и тревожности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование ученых из Исфаханского технологического университета в Иране.

Участие в исследовании приняли 2 456 человек в возрасте старше 18 лет из пяти городов Ирана. С февраля 2018 года по июль 2019 года они должны были употреблять от 800 до 4 200 килокалорий в день. В ходе эксперимента участники проходили тестирования, содержащие вопросы о типе употребляемой пищи и настроении.

Результаты эксперимента показали, что участники, которые отдавали предпочтение нездоровой растительной пище чаще испытывали симптомы депрессии и чувство беспокойства. В перечне таких продуктов были картофель, очищенные злаки и позиции с высоким содержанием сахара, в том числе фруктовые соки.

При этом исследования о том, что здоровая пища не влияет на развитие депрессии, не проводилось.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал авокадо продуктом, в котором содержится наибольшее количество полезных жиров. Специалист рекомендовал употреблять фрукт людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.



"Доктор 24": эксперт рассказала, как добиться рельефного тела с помощью продуктов