Почти половина россиян признались, что испытывают проблемы с ментальным здоровьем

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У 43% россиян с начала 2023 года ухудшилось состояние ментального здоровья. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование агентства Lampa и сервиса психотерапии Zigmund.Online.

Как отмечают аналитики, главной причиной беспокойства у опрошенных являются проблемы с самореализацией (61,2%), общественно-политическая ситуация (57%), состояние ментального здоровья (50,6%) и физического (43,2%).

"Чуть больше трети респондентов упоминают проблемы на работе или учебе и в романтических отношениях. Сложности во взаимоотношениях с друзьями и семьей респонденты указывали реже", – добавляют в исследовании.

Больше половины участников опроса замечают у себя признаки выгорания. Также 50,4% выделили ухудшение продуктивности, у 40,3% снизилась концентрация внимания. Порядка 40% граждан хотят свести общение с людьми к минимуму, проводят много времени в гаджетах, отмечают повышенную тревожность и раздражительность.

По информации исследования, у 55% опрошенных с начала 2023 года увеличился уровень утомляемости, у 45,7% – тревожности. Чаще всего повышение тревожности и раздражительности эксперты фиксируют у людей 18–25 лет и у респондентов 46–55 лет. Кроме того, 42,8% участников опроса заметили, что им стало сложнее концентрироваться на рабочих задачах, 43% отметили трудности в поддержке контактов с людьми, на бессонницу пожаловались 20,9%.

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До этого сообщалось, что москвичи смогут посетить бесплатные вебинары психотерапевтов по борьбе с эмоциональным напряжением в рамках проекта "Здоровая Москва". В вебинарах затронуты основные аспекты эмоционального и психического здоровья: тревожность, раздражительность, паника, депрессия, проблемы со сном и другие.

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