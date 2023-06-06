Московские психотерапевты подготовили серию вебинаров о борьбе с эмоциональным напряжением

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Москвичи смогут посетить бесплатные вебинары психотерапевтов по борьбе с эмоциональным напряжением в рамках проекта "Здоровая Москва", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Квалифицированные психотерапевты Научно-практического психоневрологического центра имени З. П. Соловьева записали для жителей серию бесплатных вебинаров. В них затронуты основные аспекты эмоционального и психического здоровья: тревожность, раздражительность, паника, депрессия, проблемы со сном и другие", – уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, в течение лета москвичи смогут пройти бесплатное обследование в специальных павильонах, расположенных в парках и скверах столицы. Павильоны работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

В расширенную программу входит более 10 исследований, включая выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых и других патологий. В случае обнаружения отклонения пациентов в обязательном порядке продиагностируют прямо в павильоне.

Ранее стало известно, что в Москве продлили на следующий год программу по психологической поддержке школьников перед ЕГЭ. В этом году город организовал цикл лекций психологов для выпускников школ совместно с московским отделением российского общества "Знание". Участниками проекта стали более четырех тысяч человек, а записи лекций в онлайн-формате посмотрели более 400 тысяч раз.

Цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ запустили в Москве