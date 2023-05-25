Психолог объяснил, как не допустить паники перед ЕГЭ у выпускников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускникам в день сдачи единого государственного экзамена стоит уделить время для прогулки, отдыха и хорошего сна. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на кандидата психологических наук Александра Полякова.

По его словам, зубрежка не принесет пользу. Эксперт отметил, что в период экзаменов стоит делать зарядку, которая снижает уровень тревожности и способствует выработке дофамина.

"Минимум день перед ЕГЭ отдохните, выспитесь, погуляйте в парке. Зубрежка в этот день бесполезна – усвоение знаний занимает какое-то время, а панические настроения и тревогу повысить сможет", – подчеркнул специалист.

До этого детский психолог Наталья Наумова рассказала, что на ЕГЭ необходимо следить за тем, чтобы не потерять внимание. Улучшить концентрацию помогут простые движения шеи или похлопывания по рукам и ногам, указала она.

Ранее репетитор по русскому языку Вероника Смолер сообщила, что во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку стоит начать решать задания тематическими блоками, это позволит обмануть мозг. Если ученик хочет начать с более сложных тем, то он рискует потерять много времени, сказала она.