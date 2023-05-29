Около 70 тыс человек написали ЕГЭ по русскому языку в Москве

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Лидия Широнина

29 мая в Москве прошел единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Его написали около 70 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента образования и науки.

"Для ЕГЭ по русскому языку мы подготовили 384 пункта проведения экзамена. Они включают более пяти тысяч аудиторий, где школьники смогут написать экзамены", – сказано в сообщении.

Отмечается, что 67 тысяч из поучаствовавших в экзамене – нынешние выпускники. Узнать результаты они смогут не позднее 14 июня.

Следующим ЕГЭ станет экзамен по базовой и профильной математике. Он пройдет 1 июня, уточнили в департаменте.

Основной период проведения ЕГЭ начался в столице 26 мая. В первый день выпускники сдали экзамены по химии, литературе и географии.

Ранее Сергей Собянин отметил, что в Москве подготовили все необходимое для проведения ЕГЭ. Он добавил, что на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ и еще семь пунктов были организованы в столичных больницах для тех, кто проходит там лечение.