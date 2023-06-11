Психолог объяснила, как радоваться жизни при любой погоде

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Синдром "отложенного лета" может появиться из-за плохой погоды. Людям следует стараться мыслить позитивно и получать удовольствие от лета при любой погоде, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психолога Наталью Наумову.

По ее словам, в этом году лето началось сменой теплой погоды на холодные дни, из-за чего у граждан появилось разочарование.

"Эффект "отложенного лета" – это когда человек планировал, что долгожданный период должен быть каким-то определенным, но в итоге не удалось получить желаемого", – отметила специалист.

Эксперт посоветовала придумать интересное времяпрепровождение. В пример она привела встречу с друзьями, поход в кино или на выставку, занятие любимыми делами и проведение вечера в кругу семьи. Также Наумова порекомендовала спать не менее 8 и не более 12 часов, гулять два часа в день, уделять время хобби или при необходимости обратиться к специалисту.

"Он поможет избавиться от потребности в разочаровании. Потому что иначе можно упустить не только лето, но и всю жизнь", – резюмировала психолог.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву придет теплая погода без осадков на следующей неделе. В ночные часы температура окажется комфортной.

Она уточнила, что на предстоящей неделе днем температура будет достигать плюс 20–25 градусов, а в ночное время столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 13 градусов.

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