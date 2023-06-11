Москвичам пообещали майскую погоду 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей предупредили, что в воскресенье, 11 июня, температура в столице не поднимется выше 18 градусов, что больше характерно для начала мая. О погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице продолжит формировать юго-восточная периферия скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях по-прежнему переменная облачность, без дождей", – передает РИА Новости его слова.

Леус обратил внимание, что температура не будет соответствовать нормальным июньским значениям. По его прогнозам, воздух в Москве прогреется до 16–18 градусов. Синоптик объяснил, что такие показатели больше характерны для первой декады мая. В свою очередь, в Подмосковье ожидается 14–19 градусов.

Северо-восточный ветер в городе будет дуть со скоростью 8–9 метров в секунду, добавил Леус. Атмосферное давление ожидается на уровне 756 миллиметров ртутного столба, что, по словам эксперта, выше нормы.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву придет теплая погода без осадков на следующей неделе. В ночные часы температура окажется комфортной. Она уточнила, что на предстоящей неделе днем температура будет достигать плюс 20–25 градусов, а в ночное время столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 13 градусов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что летняя жара установится в столице только в июле. По его словам, лето "будет раскачиваться" почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном.



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