Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москву придет теплая погода без осадков на следующей неделе. В ночные часы температура окажется комфортной, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, наступившее похолодание покинет столицу в начале недели.

"В ночь на 11 и на 12 июня в регионе ожидается 4–9 градусов тепла, в Москве – плюс 5–8 градусов. Но дневная температура будет повышаться с каждыми сутками. Сегодня в Москве плюс 16–18 градусов, завтра – плюс 17–19, а там уже и плюс 20 градусов будет", – объяснила метеоролог.

Синоптик отметила, что на предстоящей неделе днем температура будет достигать плюс 20–25 градусов, а в ночное время столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 13 градусов. По словам Поздняковой, в ближайшее время дождей не ожидается.

В начале недели в Москве прогнозируется северный и северо-восточный ветер. Его сила не составит более чем 5–10 метров в секунду, добавила она.

"Атмосферное давление в Москве и области на протяжении недели будет чуть выше нормы. Но в целом каких-то необычных для сезона погодных явлений мы не ожидаем", – резюмировала метеоролог.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра в Москве. Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 10 июня. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду, предупредили метеорологи.

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