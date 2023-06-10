Синоптик предупредил о заморозках в Подмосковье предстоящей ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Подмосковье предстоящей ночью, 11 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Это связано с тем, что в Москве и Московской области высокое давление и малооблачное небо, которые приводят к очень интенсивному выхолаживанию подстилающей поверхности. И второй очень значимый фактор – значительная адвекция холода, холодный воздух поступает с северо-востока", – объяснил он.

Метеоролог отметил, что заморозки прогнозируются недолгими. Садоводам и огородникам синоптик порекомендовал обильно полить вечером почву, поскольку вода защищает от охлаждения.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что в выходные, 10 и 11 июня, в Москве ожидается понижение температуры. Столбики термометров в эти дни покажут до 16–18 градусов. Однако, отмечал он, в Москве прекратятся дожди.

Ранее Вильфанд рассказал, что на следующей неделе жителей столицы ждет потепление до 27 градусов. По словам синоптика, в последующие дни температура продолжит повышаться. 15–16 июня в ночное время столбики термометров покажут 8–13 градусов, днем – 23–27 градусов.

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