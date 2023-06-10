Москвичам пообещали скандинавскую прохладу 10 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Жителей и гостей Москвы ожидает скандинавская прохлада 10 июня. Осадков в этот день не прогнозируется, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В субботу инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать погожему антициклону, северные ветры которого принесут скандинавскую прохладу", – указал он.

По словам синоптика, днем столбики термометров поднимутся до плюс 16–18 градусов, в области температура составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Метеоролог добавил, что ветер будет от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и покажет 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что в выходные, 10 и 11 июня, в Москве ожидается понижение температуры.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, рассказал, что на следующей неделе жителей столицы ждет потепление до 27 градусов.

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