Москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные, 10 и 11 июня, в Москве ожидается понижение температуры, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По словам синоптика, столбики термометров в эти дни покажут до 16–18 градусов. Однако, отметил он, в Москве прекратятся дожди.

"Ветер будет северный, также ожидается повышение давления. Зато дожди, начавшиеся в пятницу, быстро закончатся, и выходные уже пройдут без осадков. Погода холодная, но не мокрая", – поделился Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон в столице может начаться в четвертой пятидневке июня. По его словам, пока что температура воды достигла лишь 17 градусов.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась, что до конца июня в Московском регионе не ожидается нашествия комаров.

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