Синоптик назвал примерные даты начала купального сезона в Москве

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Купальный сезон в Москве может стартовать в четвертой пятидневке июня. Пока температура воды достигла только 17 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он отметил, что комфортными значениями воды принято считать 22 градуса. По словам синоптика, в этом году позднему началу купального сезона поспособствовали прохладные ночи.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что летняя жара установится в столице только в июле. Синоптик обратил внимание, что в среду, 7 июня, температурный фон в Москве достиг климатической нормы. В 16:00 по московскому времени столбики термометров показали 23,4 градуса, что, по словам эксперта, ближе к июльским показателям.

Ранее психолог Елизавета Кучерова рассказала, что у горожан может возникнуть чувство упущенного отдыха и отложенного лета из-за прохладной погоды в начале июня.

Она отметила, что начало лета в этом году выдалось прохладным. В этой связи ожидания людей, которые рассчитывали на солнце, тепло и долгие прогулки, не реализовываются.

Жителям столицы рассказали, когда жара придет в Москву