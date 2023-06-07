Москвичам пообещали до 20 градусов в День России

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Температура до 21 градуса и северный ветер придут в Москву в праздничные выходные, 10 и 11 июня, а в День России, 12 июня, столбики термометров покажут до 20 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, 10 июня днем температура понизится до 21 градуса, 11 и 12 июня в столице будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.

"Минимальная температура в Москве в пределах 4–9 градусов, дневная температура – 14–20 градусов... То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы", – уточнила синоптик.

До этого психолог Елизавета Кучерова рассказала, что у горожан может возникнуть чувство упущенного отдыха и отложенного лета из-за прохладной погоды в начале июня. Она отметила, что начало лета в этом году выдалось прохладным. В этой связи ожидания людей, которые рассчитывали на солнце, тепло и долгие прогулки, не реализовываются.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям Москвы очередное похолодание в предстоящие выходные. В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал в столице нежаркий и засушливый июнь.

Температура воздуха зафиксируется на отметке 23 градуса в столице 7 июня