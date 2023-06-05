Москвичей призвали не ждать теплой погоды в праздничные выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Жителям Москвы не стоит ждать теплой погоды в праздничные выходные дни. При этом не будет и сильных дождей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

"В предстоящие выходные дни ожидается небольшое понижение температуры. Сначала это скажется только на дневной температуре", – подчеркнула она.

По словам синоптика, в субботу, 10 июня, температура составит от 16 до 21 градуса, после чего минимальные значения начнут показывать от 3 до 8 градусов. Дневная температура не будет выше 20 градусов, уточнила метеоролог.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на неделе с 5 июня жителей столицы ожидает потепление до 25 градусов, однако к выходным в город снова вернется прохладная погода. По его словам, в ночь на вторник столбики термометров покажут 5...7 градусов. Днем прогнозируется 19…21, без осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей европейской части России во всех трех летних месяцах ожидает температура выше климатической нормы на 1–2 градуса. Также по его словам, возможны периоды похолодания и потепления. Однако экстремальной жары не прогнозируется, подчеркнул синоптик.

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