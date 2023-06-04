Оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков объявили в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на понедельник, 5 июня, в Московской области будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Заморозки. Период предупреждения с 23:00 4 июня до 05:00 5 июня", – говорится в сообщении.

Местами температура воздуха по области может опуститься до одного градуса мороза.

В субботу, 4 июня, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в столице не поднимется выше 17 градусов тепла, в Подмосковье – выше 18 градусов тепла. Скорость порывов ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.



Заморозки ожидаются в Москве ночь 4 и 5 июня