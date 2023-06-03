В воскресенье в столичном регионе похолодает до нуля градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в воскресенье ночью может опуститься в столичном регионе до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, предстоящая ночь будет очень холодной – в Москве ожидается 3–5 градусов, а по области похолодает до нуля градусов. Из-за этого на почве могут образоваться слабые заморозки.

В субботу, 3 июня, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. При этом похолодание в субботу достигнет своего пика, и в воскресенье стоит ожидать потепления.

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