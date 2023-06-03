Москвичам рассказали о погоде 3 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 3 июня, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке в 746 миллиметров ртутного столба.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что похолодание в субботу достигнет своего пика, а в воскресенье стоит ожидать потепления. В Подмосковье в ночь на 4 июня могут быть заморозки.

При этом москвичам пообещали нежаркий и засушливый июнь. Среднемесячный температурный фон с трудом будет соответствовать нормальным июньским значениям, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды