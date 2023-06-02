Синоптики сообщили о пике похолодания в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пик похолодания в столице наступит в субботу. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики уточняют, что 3 июня столбики термометров не поднимутся выше 12–14 градусов тепла, также стоит ожидать небольшой дождь. В Подмосковье в ночь на 4 июня могут быть заморозки.

При этом в воскресенье днем температура воздуха поднимется до 15–17 градусов. Вероятность осадков небольшая, заключили эксперты.

Сейчас в столице действует желтый уровень погодной опасности. Он предупреждает о потенциально опасных метеоусловиях. До 21:00 местами обещают грозу с градом и порывами ветра до 15–20 метров в секунду.

Также москвичам пообещали нежаркий и засушливый июнь. Среднемесячный температурный фон с трудом будет соответствовать нормальным июньским значениям, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды