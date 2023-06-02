Уровень погодной опасности в Москве понизили с оранжевого до желтого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ранее объявленный в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности понизили до желтого. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Желтый уровень предупреждает о потенциально опасных метеоусловиях, оранжевый говорит об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

"Местами гроза с градом, период предупреждения – до 21:00 2 июня, при грозе порывы (ветра) 15–20 метров в секунду, период предупреждения – до 21:00 2 июня", – говорится в сообщении.

В предстоящие выходные, 3 и 4 июня, в Москве ожидается неустойчивая погода. В ночь на субботу в столице прогнозируются гроза и температура воздуха до пяти градусов. Днем столбики термометров повысятся до 14–15 градусов.



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