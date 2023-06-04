Москвичам рассказали о погоде 4 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 4 июня, в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 15 до 17 градусов, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 5 июня, и вторник, 6 июня, температура в столице останется на уровне 17–18 градусов. Потепление начнется со среды, 7 июня, однако к климатической норме значения вернутся только к середине месяца.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в столице 3 июня было зафиксировано редкое метеорологическое явление. По его словам, речь идет об обратном ходе температур, при котором днем столбики термометров не поднимаются, а опускаются.



Заморозки ожидаются в Москве ночь 4 и 5 июня