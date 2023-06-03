В Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице наблюдается редкое метеорологическое явление, написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, речь идет об обратном ходе температур, при котором днем столбики термометров не поднимаются, а опускаются.

"Это достаточно редкое метеорологическое явление, когда днем температура воздуха не растет, как это бывает чаще всего, а продолжает понижаться", – заявил Леус.

Он пояснил, что накануне температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18:00, тогда термометры показывали около +21 градуса. С тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в 7,6 градуса тепла.

В ближайшие часы дожди станут небольшими, и температурный тренд изменится на противоположный.

За прошедшие сутки на главной метеостанции ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков. Это 12% от месячной нормы осадков. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят сотрудники Мосводостока.

3 июня в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье ночью в Подмосковье может опуститься до нуля градусов. Из-за этого на почве могут образоваться слабые заморозки. При этом похолодание достигнет своего пика, и в воскресенье днем стоит ожидать потепления.

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды