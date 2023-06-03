Городские службы Москвы готовы к оперативному пропуску дождевой воды в водосточную сеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За сутки в Москве выпало девять миллиметров осадков, и дожди не прекращаются. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят сотрудники Мосводостока, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 15:00. О временных скоплениях воды горожане могут сообщить в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее сообщил, что на главной метеостанции ВДНХ за прошедшие сутки выпало 12% от месячной нормы осадков.

3 июня в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье ночью в Подмосковье может опуститься до нуля градусов. Из-за этого на почве могут образоваться слабые заморозки. При этом похолодание достигнет своего пика, и в воскресенье днем стоит ожидать потепления.

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