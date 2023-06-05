Москвичам пообещали потепление до 25 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На неделе с 5 июня жителей столицы ожидает потепление до 25 градусов, однако к выходным в город снова вернется прохладная погода. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, в ночь на вторник столбики термометров покажут 5...7 градусов. Днем прогнозируется 19…21, без осадков. "В ночь на среду будет 8…10 градусов, днем – облачно с прояснениями, 21...23 градуса. В ночь на четверг ожидается 9…11. В дневные часы будет 21…23 градуса, преимущественно без осадков", – отметил синоптик.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В ночь на пятницу будет 7…12 градусов. Днем прогнозируется 20...25, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

При этом в выходные дни в столицу снова придет небольшое похолодание. "В ночь на субботу будет 5…10 градусов. Днем температура составит 16...21 градус, без осадков. В ночь на воскресенье предварительно ожидается 6…11. Днем будет небольшая облачность, без осадков, но попрохладнее, 14...19 градусов", – заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей европейской части России во всех трех летних месяцах ожидает температура выше климатической нормы на 1–2 градуса. Также по его словам, возможны периоды похолодания и потепления. Однако экстремальной жары не прогнозируется, подчеркнул синоптик.

