Психолог заявила, что прохладная погода в Москве может вызвать ощущение отложенного лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У горожан может возникнуть чувство упущенного отдыха и отложенного лета из-за прохладной погоды в начале июня. Таким мнением поделилась медицинский психолог психиатрической клинической больницы № 13 департамента здравоохранения Москвы Елизавета Кучерова.

Она отметила, что начало лета в этом году выдалось прохладным. В этой связи ожидания людей, которые рассчитывали на солнце, тепло и долгие прогулки, не реализовываются. При этом, отметила Кучерова, это не станет причиной некой сезонной депрессии, которая обычно характерна для межсезонья.

По ее мнению, ощущение отложенного лета может идти вместе со снижением настроения и чувством разочарованности.

"Чтобы сохранять позитивный настрой, в этот период важно поддерживать социальные связи, вкладываться в хобби и увлечения, которые могут приносить удовлетворение и радость. Уделяйте внимание самому себе, заботьтесь о своем физическом и эмоциональном благополучии, а также отдыхайте и спите достаточное количество часов, занимайтесь физическими упражнениями", – цитирует психолога Агентство "Москва".

Она также рекомендовала отказаться от алкоголя, так как подобные напитки развивают тоску. Вместо этого можно посещать полезные мероприятия, заключила Кучерова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям Москвы очередное похолодание в предстоящие выходные. В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал в столице нежаркий и засушливый июнь.

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