Москвичей предупредили о дождях с грозами 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье в среду, 7 июня, синоптики ожидают дожди с грозами и повышение температуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудник центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона", – сообщил он.

Синоптик отметил, что из-за этого в некоторых частях региона будут дожди, где-то они пройдут вместе с грозами. Температурный фон при этом вернется в климатическое русло.

По информации Гидрометцентра России, 7 июня в Москве будет 21–23 градуса тепла, в ночь на четверг температура опустится до плюс 8 градусов. Прогнозируется западный ветер 5–10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Сообщается, что в Подмосковье в среду воздух прогреется до 19–24 градусов тепла, местами будет небольшой дождь. Ночью термометры покажут плюс 6 градусов.

Тишковец добавил, что к выходным в столицу вернется прохладная погода. Ночью столбики термометров не поднимутся выше 5–10 градусов тепла, а днем ожидается 16–17 градусов.

Также синоптик спрогнозировал в столице нежаркий и засушливый июнь. Как отметил Тишковец, для первого летнего месяца будет характерен дефицит осадков.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице в пятницу, 9 июня, прогнозируется достаточно комфортная погода. Воздух в этот день прогреется до 22–24 градусов. Ночью ожидается около 7–10 градусов.

"Утро": 23 градуса ожидается в столице 7 июня