Москвичам пообещали очередное похолодание в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные, 10 и 11 июня, столбики термометров покажут до 17–18 градусов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в пятницу, 9 июня, прогнозируется достаточно комфортная погода, воздух в этот день прогреется до 22–24 градусов. Ночью ожидается около 7–10 градусов. Подобная погода ниже климатической нормы порядка на 1–1,5 градуса. Осадков не ожидается.

"Но с выходных в Москве ожидается понижение температуры, ночью – до 4–8 градусов, а дневные температуры не достигнут 20, а будут в диапазоне 17–18 градусов. Осадков не прогнозируется, но такая температура больше характерна для конца апреля – начала мая, это ниже нормы на 4–5 градусов", – заявил Вильфанд.

Синоптик добавил, что температура воздуха в Москве в середине июня начнет повышаться до 22–24 градусов.

Ранее похожим прогнозом поделилась главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, жителям Москвы не стоит ждать теплой погоды в праздничные выходные. Однако в этот период не прогнозируются сильные дожди.

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