Москвичам рассказали, когда в столицу придет летняя жара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летняя жара установится в столице только в июле, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По всей видимости, лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. А настоящая жара придет только в июле", – передает РИА Новости его слова.

Синоптик обратил внимание, что в среду, 7 июня, температурный фон в Москве достиг климатической нормы. В 16:00 по московскому времени столбики термометров показали 23,4 градуса, что, по словам эксперта, ближе к июльским показателям.

Тишковец рассказал, что в четверг, 8 июня, в городе ожидается теплая и сухая погода. Однако уже в пятницу, 9 июня, столица окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет с собой кучево-дождевые облака. В этот день прогнозируются гроза и скоротечные ливни. Воздух прогреется до 20–25 градусов.

В предстоящие выходные придет антициклон, благодаря чему в Москве распогодится, пообещал синоптик. При этом станет прохладнее, температура будет ближе к майским значениям, предупредил Тишковец. По его словам, днем ожидается 15–20 градусов, а ночью температура снизится до 2–7 градусов.

В начале следующей недели погодные условия станут лучше, заверил эксперт. Уже в понедельник, 12 июня, рано утром будет 3–8 градусов, а днем воздух прогреется до 16–21 градуса. Во вторник, 13 июня, столбики термометров в ночное время покажут 5–10 градусов, а днем температура будет колебаться от 19 до 24 градусов.

До этого психолог Елизавета Кучерова рассказала, что у горожан может возникнуть чувство упущенного отдыха и отложенного лета из-за прохладной погоды в начале июня. Она отметила, что начало лета в этом году выдалось прохладным. В этой связи ожидания людей, которые рассчитывали на солнце, тепло и долгие прогулки, не реализовываются.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям Москвы очередное похолодание в предстоящие выходные.



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