Москвичам пообещали до 27 градусов тепла на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве потеплеет до 27 градусов на следующей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже 13 июня ночные температуры в Москве будут 5–10 градусов, а днем – 18–23, такая температура всего на 1 градус ниже нормы. А вот 14 июня ночью – 5–10 градусов, днем уже нормальный температурный фон – 21–26 градусов – летняя погода", – цитирует Вильфанда "Интерфакс".

По словам синоптика, в последующие дни температура продолжит повышаться. 15–16 июня в ночное время столбики термометров покажут 8–13 градусов, днем – 23–27 градусов. На следующих выходных, 17 и 18 июня, воздух будет прогреваться еще интенсивнее. Ночью ожидается 10–15 градусов, днем – 23–27 градусов. В течение недели будет преимущественно без осадков.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в предстоящие выходные, 10 и 11 июня, в Москве ожидается похолодание. Температура в эти дни составит 16–18 градусов. Однако, отметил синоптик, в столице прекратятся дожди.

Температура воздуха в столице 9 июня достигнет отметки 25 градусов