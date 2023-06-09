Штормовое предупреждение объявили в семи регионах РФ из-за заморозков

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В ближайшие три ночи в Тверской, Ивановской, Костромской, Мурманской, Псковской, Новгородской областях и Карелии ожидаются заморозки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что 10–12 июня в Мурманской, Псковской, Новгородской областях и Карелии ожидаются заморозки до минус 1–3 градусов. В этот же период заморозки до 0 – минус 2 градусов прогнозируются в Тверской, Ивановской, Костромской областях", – добавил он.

Вильфанд порекомендовал жителям этих областей защитить урожай. Для этого необходимо обильно поливать его вечером.

В столице и Санкт-Петербурге заморозки не прогнозируются, сказал синоптик. В ночь на 11 июня московские столбики термометров понизятся до 2 градусов тепла, прогноз при этом уточняется.

В Петербурге ожидается до 5–6 градусов и безоблачное небо. Эксперт назвал эту погоду идеальной для периода белых ночей.

Ранее синоптики сообщали, что 9 июня в столице будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Также москвичам пообещали до 27 градусов тепла на следующей неделе. Столбики термометров поднимутся до них 15–16 июня.

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 9 июня